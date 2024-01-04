В Екатеринбурге ребёнок, которого выкинули из окна, 4 дня пролежал в сугробе

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Пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Девочка четыре дня пролежала в сугробе и умерла.
SHOT пишет, что 30 декабря 30-летний мужчина сильно поссорился с женой. В порыве ярости он выбросил годовалую дочь в окно.
Родители забыли про дочь, лежащую в сугробе на морозе рядом с домом на улице Посадской. Труп ребёнка нашли 3 января возле подъезда многоэтажки.
Мужчина задержан полицейскими. Его уже неоднократно судили за грабёж, кражи и мошенничество.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отцу погибшей девочки грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что мать годовалой девочки, тело которой родственники прятали на балконе, призналась в убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Мать найденной на балконе в Москве годовалой девочки призналась в её убийстве
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Родители забыли про дочь, лежащую в сугробе на морозе рядом с домом на улице Посадской. Труп ребёнка нашли 3 января возле подъезда многоэтажки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отцу погибшей девочки грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что мать годовалой девочки, тело которой родственники прятали на балконе, призналась в убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
«Ребёнок утонул не случайно. 17-летняя девушка, у которой было двое детей, насильно удерживала девочку под водой, пока та не перестала подавать признаки жизни. Затем мать и бабушка малышки вынесли тело погибшей на балкон», – говорится в сообщении.Читайте также:
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Мария Фирсова