Девушка сорвалась с горы на глазах у возлюбленного и разбилась насмерть

Bild: туристка отправилась в Альпы, сорвалась со склона и погибла
Фото: iStock/Shaiith

Туристка из Германии погибла в Альпах после падения с крутого склона. Об этом сообщает издание Bild.



Трагический инцидент произошел 28 сентября в австрийской долине Тироль. Молодая пара из Германии – 26-летний мужчина и 25-летняя женщина – арендовали дом отдыха в Майрхофене и отправились в пеший поход по живописным горам.

Туристы спланировали маршрут через мобильное приложение, однако вскоре сбились с пути. Они поднялись на крутой склон, покрытый мхом и мокрыми каменными плитами. Во время спуска 25-летняя девушка поскользнулась и упала с высоты около 70 метров, приземлившись на камни.

Мужчина немедленно вызвал спасателей. Несмотря на оперативное прибытие специалистов, спасти женщину не удалось – она скончалась от полученных травм на месте. Пострадавшего туриста эвакуировали с горы с помощью вертолёта.

Полиция и спасательные службы продолжают расследование обстоятельств трагедии.

Анастасия Чинкова

