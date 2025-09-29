Девушка сорвалась с горы на глазах у возлюбленного и разбилась насмерть
Туристка из Германии погибла в Альпах после падения с крутого склона. Об этом сообщает издание Bild.
Трагический инцидент произошел 28 сентября в австрийской долине Тироль. Молодая пара из Германии – 26-летний мужчина и 25-летняя женщина – арендовали дом отдыха в Майрхофене и отправились в пеший поход по живописным горам.
Туристы спланировали маршрут через мобильное приложение, однако вскоре сбились с пути. Они поднялись на крутой склон, покрытый мхом и мокрыми каменными плитами. Во время спуска 25-летняя девушка поскользнулась и упала с высоты около 70 метров, приземлившись на камни.
Мужчина немедленно вызвал спасателей. Несмотря на оперативное прибытие специалистов, спасти женщину не удалось – она скончалась от полученных травм на месте. Пострадавшего туриста эвакуировали с горы с помощью вертолёта.
Полиция и спасательные службы продолжают расследование обстоятельств трагедии.
Читайте также: