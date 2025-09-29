Мужчина изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы в Кузбассе и получил приговор
В Кузбассе суд признал мужчину виновным в изнасиловании 10‑летней девочки и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на СКР.
По версии обвинения, 2 января в квартире на улице Ильича подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и угрожая расправой, совершил половое насилие в отношении дочери своей сожительницы.
Соседка, заметившая кровоподтеки на лице ребёнка, обратилась на горячую линию регионального следственного комитета. Мужчину задержали, на время следствия он содержался под стражей.
