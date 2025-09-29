Мужчина изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы в Кузбассе и получил приговор

29 сентября 2025, 17:13

СК: В Кузбассе мужчину осудили на 13 лет за изнасилование 10-летней девочки

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Кузбассе суд признал мужчину виновным в изнасиловании 10‑летней девочки и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на СКР.