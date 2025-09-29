Жившая с детьми в индийской пещере россиянка вернулась на родину
Россиянка Нина Кутина, которая вместе с двумя детьми проживала почти две недели в пещере в индийском городе Гокарна, вернулась в Россию. Об этом сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, передаёт РЕН ТВ.
12 июля индийская полиция спасла женщину и её детей, после чего россиянку задержали. Несколько дней она с детьми провела в депортационной тюрьме города Бангалор. По словам Мельникова, условия содержания в тюрьме были ужасными: отсутствовали прогулки, душ и горячая вода, а детям не оказывали должной медицинской помощи, несмотря на то, что они несколько раз тяжело заболевали.
Правоохранители изначально заявляли, что обеспечат для Нины и её детей более комфортное место, чем их пещера. Женщину вместе с детьми перевезли в ашрам, но вскоре отправили в центр временного содержания иностранных граждан.
Отмечается, что россиянка приехала в Индию по деловой визе и увлекалась индийскими духовными традициями. Проживая в пещере, она запаслась продуктами, хозяйственными товарами и лекарствами, чтобы обеспечить выживание своей семьи.
