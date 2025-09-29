Жившая с детьми в индийской пещере россиянка вернулась на родину

29 сентября 2025, 17:35

Фото: iStock/belander

Россиянка Нина Кутина, которая вместе с двумя детьми проживала почти две недели в пещере в индийском городе Гокарна, вернулась в Россию. Об этом сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, передаёт РЕН ТВ.