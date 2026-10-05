Девушка сорвалась со 100-метровой высоты в горах и выжила
Бывшая участница румынского реалити-шоу Элла Вишан выжила после падения со 100-метровой высоты в горах. Об этом сообщает Need to Know.
Инцидент произошёл 3 октября на маршруте к вершине Негою. По словам девушки, она шла отдельно от своей группы, потеряла из виду разметку тропы и оказалась на заснеженном участке.
Небольшие шипы на ботинках не удержали её, и она сорвалась вниз. После падения Вишан оказалась в долине, откуда уже не смогла выбраться самостоятельно. На помощь пришли горные спасатели. Они спустились к ней и эвакуировали в безопасное место.
Девушку доставили в больницу города Сибиу. Врачи диагностировали у неё открытую рану, многочисленные ссадины и ушибы. Компьютерная томография не выявила серьёзных повреждений, после обследования Эллу выписали.
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