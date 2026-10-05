Девушка сорвалась со 100-метровой высоты в горах и выжила

05 октября 2026, 18:29

В Румынии девушка выжила после падения со 100-метровой высоты в горах

Фото: Istock/Florin Ghidu

Бывшая участница румынского реалити-шоу Элла Вишан выжила после падения со 100-метровой высоты в горах. Об этом сообщает Need to Know.