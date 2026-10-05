В Турции пчёл использовали для перевозки крупной партии наркотиков

05 октября 2026, 18:06

В Турции при досмотре грузовика нашли 91 кг наркотиков в ульях с живыми пчёлами

Фото: Istock/PetrBonek

Турецкая полиция нашла 91,1 кг наркотиков в ульях с живыми пчелами. Правоохранители обнаружили запрещённый груз при досмотре грузовика в провинции Хаккяри. Об этом сообщает Milliyet со ссылкой на МВД Турции.