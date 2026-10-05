В Турции пчёл использовали для перевозки крупной партии наркотиков
Турецкая полиция нашла 91,1 кг наркотиков в ульях с живыми пчелами. Правоохранители обнаружили запрещённый груз при досмотре грузовика в провинции Хаккяри. Об этом сообщает Milliyet со ссылкой на МВД Турции.
Операция прошла в районе Юксекова под контролем местной прокуратуры. Сотрудники полиции почти месяц вели физическое и техническое наблюдение за подозреваемыми, после чего остановили грузовик для детального досмотра.
В ходе обыска выяснилось, что наркотики спрятали между сотами в ульях с живыми пчелами. Всего полиция изъяла 85,9 кг сканка и 5,2 кг порошкового гашиша. В рамках операции правоохранители задержали троих подозреваемых. Ведомство заверило, что продолжит борьбу с наркотиками ради спокойствия и безопасности граждан и защиты молодёжи.
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