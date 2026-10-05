Экс-мэр Махачкалы опроверг сообщения о гибели сына в ДТП в Таиланде

05 октября 2026, 16:55

Муса Мусаев (Фото: пресс-служба администрации Махачкалы)

В социальных сетях появились сообщения о том, что сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева погиб в аварии. Сам экс-глава города опроверг эти сведения в разговоре с изданием Baza.