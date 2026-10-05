Экс-мэр Махачкалы опроверг сообщения о гибели сына в ДТП в Таиланде
В социальных сетях появились сообщения о том, что сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева погиб в аварии. Сам экс-глава города опроверг эти сведения в разговоре с изданием Baza.
Сообщалось, что Асхабали Мусаев якобы прилетел в Таиланд несколько месяцев назад после конфликта с местными в Дагестане. На Пхукете он попал в смертельную аварию на мопеде и скончался в больнице от полученных травм в ночь на 5 октября.
По слухам, родные и близкие ждали доставки тела, чтобы проститься с юношей. Однако Муса Асхабалиевич опроверг эту информацию. Он заявил, что с его сыном всё в порядке, а сообщения о гибели назвал вбросом. На текущий момент официального подтверждения информации о ДТП нет.
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