В Мытищах 60-летний водитель внедорожника сбил мальчика на электросамокате
В Мытищах автомобиль сбил 13-летнего подростка на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МВД России.
Установлено, что мальчик переезжал дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.
В этот момент на него наехал 60-летний водитель за рулём автомобиля Volkswagen. В настоящее время подросток находится в больнице. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии под Костромой. Там 80-летний водитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. До этого в Хабаровском крае несовершеннолетний водитель сбил двух детей.
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