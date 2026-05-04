Девушка спасла тонущего в озере ребенка в Казани

04 мая 2026, 16:49

Девушка спасла тонущего в озере восмилетнего мальчика в Казани

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

В Казани девушка без страха бросилась в озеро спасать тонущего ребенка. Информацию передает телеграм-канал News.ru.





Галия приехала на рыбалку вместе с мужем, когда неожиданно услышала крики о помощи. В воде оказался восьмилетний мальчик, который упал с надувного матраса и начал тонуть. Женщина мгновенно прыгнула в воду, перевернула обессилевшего ребенка на спину и вытащила его на берег.



Как рассказала сама спасительница, на месте происшествия находились и другие отдыхающие, однако никто из них не рискнул вмешаться. После инцидента ребенка отвезли домой, также вызвали врачей и полицейских.



Тем не менее мальчик сбежал — в настоящее время его разыскивают.



