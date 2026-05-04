Мать спасла жизнь 18-летнему сыну, услышав странные звуки из его комнаты

04 мая 2026, 11:23

Mirror: Британка Стейси спасла жизнь 18-летнему сыну

Рассказ женщины по имени Стейси, которая спасла своего 18-летнего сына Хейдена, вовремя распознав необычные звуки из его комнаты, опубликовал британский журнал Mirror. Утром 22 января 2026 года она уже собиралась на работу, но обратила внимание на странный храп, доносившийся из комнаты сына.





Женщина немедленно вызвала скорую. Прибывшие медики диагностировали у Хейдена так называемое предсмертное дыхание — критический симптом остановки сердца, который возникает из-за острого кислородного голодания мозга и проявляется в виде судорожных, нерегулярных вдохов.





«Я поняла, что что-то не так. Сначала я подумала, что он спит, но звуки, которые он издавал, казались необычными. Это было ужасно», — цитирует Стейси издание.



