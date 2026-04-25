Доктор спасла трех пассажиров в летевшем во Владивосток самолете

25 апреля 2026, 17:18

Уфимский доктор спасла трех человек на рейсе во Владивосток

Врач из Уфы Динара Кулова, занимающая должность заместителя главного врача по организационно-методической работе Республиканской клинической больницы, помогла трем пассажирам, которым внезапно стало плохо на борту самолета, следовавшего во Владивосток. Об этом сообщила в Max пресс-служба медучреждения.





ЧП произошло на маршруте Уфа — Новосибирск — Владивосток. Бортпроводники попросили откликнуться медиков, и на их зов пришла Кулова, которая направлялась на Дальневосточный конгресс.



Сначала врач оказала помощь мужчине с резким снижением артериального давления, жаловавшемуся на слабость и головокружение. Используя бортовую аптечку, она стабилизировала его состояние. В этот момент еще один пассажир — донор, сдавший кровь перед вылетом, — потерял сознание. Кулова занялась и им, однако вскоре без сознания оказался третий мужчина. Несмотря на сложную ситуацию, когда помощь требовалась одновременно нескольким людям, доктор действовала четко и оперативно, строго следуя инструкциям.



Всех троих удалось стабилизировать. После посадки их в состоянии средней тяжести передали наземной медицинской бригаде. Сейчас жизни пассажиров ничего не угрожает.



