Девушка списала недомогание на запор и осталась без рук и ног

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Американка Амалия Хенце лишилась рук и ног, когда попала в больницу с привычным для нее недомоганием — сильным запором. Об этом сообщает издание People.
Восемнадцатилетнюю студентку регулярно госпитализировали из-за постоянной непроходимости тонкого кишечника, спровоцированной болезнью Крона. В один из моментов девушка снова почувствовала себя плохо и списала свои симптомы на уже знакомое ей состояние. Но уже в больнице она осознала, что чувствует себя не так, как обычно.
Спустя некоторое время медсестра пошла измерять ее давление и заметила, что рука пациентки начала краснеть. Уточняется, что у девушки начался сепсис.
После операции Амалия только через три недели и узнала, что ей будут ампутировать и верхние, и нижние конечности. После ампутации ног и рук студентку отправили в реабилитационный центр, где она работала над восстановлением мышц и училась простым вещам заново, чтобы минимально зависеть от других: ходить в туалет, принимать душ, питаться.
На сегодняшний день Амалия сама наносит себе макияж при помощи протезов и увлекается рисованием.
Читайте также:
Обвиняемого в подрыве авто в Москве отправят в СИЗО после допроса
В Туапсе пациентка впала в кому после операции перед ЭКО
Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы
Спустя некоторое время медсестра пошла измерять ее давление и заметила, что рука пациентки начала краснеть. Уточняется, что у девушки начался сепсис.
После операции Амалия только через три недели и узнала, что ей будут ампутировать и верхние, и нижние конечности. После ампутации ног и рук студентку отправили в реабилитационный центр, где она работала над восстановлением мышц и училась простым вещам заново, чтобы минимально зависеть от других: ходить в туалет, принимать душ, питаться.
На сегодняшний день Амалия сама наносит себе макияж при помощи протезов и увлекается рисованием.
Читайте также:
Обвиняемого в подрыве авто в Москве отправят в СИЗО после допроса
В Туапсе пациентка впала в кому после операции перед ЭКО
Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы
Екатерина Коршунова