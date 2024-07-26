В Туапсе пациентка впала в кому после операции перед ЭКО

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Жительница Туапсе впала в вегетативное состояние после плановой гинекологической операции в одной из городских больниц. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что 38-летняя Юлия хотела стать мамой, однако во время подготовки к ЭКО ей повредили несколько внутренних органов. Мать пострадавшей рассказала, что медики рекомендовали перед процедурой удалить маточные трубы. Операцию проводили в Туапсинской районной больнице №3. После неё у девушки началось воспаление, температура под 40 и заражение крови.
Стало известно, что хирург во время операции повредил кишечник. По словам матери, в попытке поставить катетер Юлии пробили лёгкое, она пережила остановку сердца, её пришлось ввести в искусственную кому.
Родственники перевезли женщину в Краснодар, где медики вытащили её буквально с того света. Юлия находилась в коме месяц, сейчас она не может двигаться и говорить. Врач оперировавший девушку уволился из больницы и работает в другом месте. Семья Юлии подала заявление в суд, они надеются привлечь виновных к ответственности.
Недавно медики приняли рак у мужчины за инфекцию и отправили его лечиться антибиотиками, однако опухоль на шее не исчезла. Сейчас заболевание находится на 4 стадии, но мужчина не отчаивается и старается наслаждаться каждым прожитым днем.
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Стало известно, что хирург во время операции повредил кишечник. По словам матери, в попытке поставить катетер Юлии пробили лёгкое, она пережила остановку сердца, её пришлось ввести в искусственную кому.
Родственники перевезли женщину в Краснодар, где медики вытащили её буквально с того света. Юлия находилась в коме месяц, сейчас она не может двигаться и говорить. Врач оперировавший девушку уволился из больницы и работает в другом месте. Семья Юлии подала заявление в суд, они надеются привлечь виновных к ответственности.
Недавно медики приняли рак у мужчины за инфекцию и отправили его лечиться антибиотиками, однако опухоль на шее не исчезла. Сейчас заболевание находится на 4 стадии, но мужчина не отчаивается и старается наслаждаться каждым прожитым днем.
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Дарья Осипова