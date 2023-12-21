Девушка тайно ела по ночам, поправилась до 152 кг и чуть не ослепла

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В Великобритании блогерша по прозвищу Большая Анита после 20 лет набрала вес до 152 кг, но похудела и начала жизнь с нового листа. Про историю девушки пишет The Sun.
Она рассказала, что из-за лишнего веса у не начла болеть спина, не позволявшая ей наклоняться, а также поднялось внутричерепное давление.
«В моем мозгу было очень высокое давление, и со временем зрение стало затуманенным. Я едва не ослепла. Меня пугало, что я могла стать слепой на третьем десятке лет», — поделилась девушка.
«Я тайно ела по ночам. Когда родители засыпали, я объедалась чипсами, шоколадом, конфетами. Эти тайные угощения длились годами», — признается блогерша .Но потом она все же решила заняться здоровьем, больше гулять и следить за питанием. Но этого было недостаточно и после консультации с медиками было принято решение об операции по уменьшению желудка. После операционного вмешательства вес девушки снизился до 84 кг.
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