Девушка травила мужчин на свиданиях: СМИ раскрыли ее личность
В Южной Корее раскрыли личность подозреваемой в серии отравлений мужчин на свиданиях в Сеуле. Об этом пишет газета «Чунъанъ ильбо».
Девушку задержали 19 февраля. По данным следствия, с декабря 2025 года по февраль 2026-го она напоила трех мужчин напитком со смесью седативных препаратов. Двое из них умерли, третьему удалось выжить, затем он обратился в полицию. После ареста история получила резонанс в соцсетях — некоторые пользователи выражали ей сочувствие, ссылаясь на внешность.
Сначала правоохранители сообщили лишь фамилию подозреваемой — Ким, объяснив это тем, что способ совершения преступлений не сочли особо жестоким. Однако после критики в прессе и интернете прокуратура пересмотрела позицию и раскрыла имя и возраст задержанной — Ким Соёнг, 2005 года рождения.
Позже полиция установила еще трех пострадавших, о которых ранее не было известно. По версии следствия, с октября 2025-го по январь 2026-го Ким Соёнг встречалась с ними и тоже давала им отравленный напиток — все трое выжили.
