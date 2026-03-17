Соучастница убившего бизнесвумен в Москве футболиста забрала деньги, заявил СК
Задержанная соучастница футболиста, которого обвиняют в убийстве женщины в Москве, привезла болгарку для вскрытия сейфа и забрала деньги. Об этом сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
По данным следствия, по указанию организаторов она купила строительный инструмент и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре, где, как утверждается, обвиняемый убил хозяйку. С помощью привезённой болгарки он вскрыл сейф.
В СК уточнили, что затем по распоряжению организаторов обвиняемый выбросил в окно похищенные деньги, ювелирные изделия и другие ценности. Соучастница подобрала их и передала остальным участникам.
По версии следствия, 14 марта в Москве злоумышленники, выдававшие себя за «сотрудников органов», обманом вошли в доверие к девочке-подростку. Убедив её в подлинности звонка, они вынудили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры и передать ключи от сейфа.
После того как преступники проникли в жилище, один из них напал на мать девочки — избил женщину и нанёс ей ножевые ранения. От полученных травм она скончалась. По данным СМИ, футболист не ожидал её возвращения — сначала применил силу, а затем дважды ударил ножом в бедро.
