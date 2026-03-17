В Кемерове пенсионерка жестоко расправилась со свекровью

17 марта 2026, 10:56

Фото: iStock/Zolnierek

В Кемерове пенсионерка до смерти забила свою свекровь. Ее приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-центре судов Кузбасса.





По данным VSE42.RU, конфликт между невесткой и свекровью произошел на фоне личной неприязни. В какой-то момент кемеровчанка набросилась на родственницу с кулаками и нанесла ей несколько ударов по голове и лицу. Пострадавшая скончалась на месте.





«В ходе судебного разбирательства подсудимая вину признала частично, в содеянном раскаялась», — пишет «Сiбдепо».