Достижения.рф

В Кемерове пенсионерка жестоко расправилась со свекровью

Фото: iStock/Zolnierek

В Кемерове пенсионерка до смерти забила свою свекровь. Ее приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-центре судов Кузбасса.



По данным VSE42.RU, конфликт между невесткой и свекровью произошел на фоне личной неприязни. В какой-то момент кемеровчанка набросилась на родственницу с кулаками и нанесла ей несколько ударов по голове и лицу. Пострадавшая скончалась на месте.

«В ходе судебного разбирательства подсудимая вину признала частично, в содеянном раскаялась», — пишет «Сiбдепо».

Суд принял во внимание возраст подсудимой, сотрудничество со следствием и ее состояние здоровья. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0