В Кемерове пенсионерка жестоко расправилась со свекровью
В Кемерове пенсионерка до смерти забила свою свекровь. Ее приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-центре судов Кузбасса.
По данным VSE42.RU, конфликт между невесткой и свекровью произошел на фоне личной неприязни. В какой-то момент кемеровчанка набросилась на родственницу с кулаками и нанесла ей несколько ударов по голове и лицу. Пострадавшая скончалась на месте.
«В ходе судебного разбирательства подсудимая вину признала частично, в содеянном раскаялась», — пишет «Сiбдепо».
Суд принял во внимание возраст подсудимой, сотрудничество со следствием и ее состояние здоровья. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.