Девушка упала на рельсы в московском метро и впала в кому
Вечером 6 мая на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро девушка упала на рельсы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Чрезвычайное происшествие случилось на станции «Бульвар Дмитрия Донского». Очевидцы незамедлительно вызвали сотрудников метро и скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пострадавшую.
На текущий момент девушка получила серьёзные травмы и находится в коме. Из-за падения пассажирки на пути временно увеличились интервалы движения поездов на южном участке серой ветки. Однако специалисты быстро восстановили график. Авария не повлияла на работу других линий метро.
