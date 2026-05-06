«Онемели руки»: В Подмосковье бегунья в кепке набросилась на мать с коляской
В Подмосковье женщина во время пробежки набросилась на мать с коляской. Об этом сообщает РИАМО.
Инцидент произошёл в Красногорске. Женщина в белой кепке и с косой совершала пробежку на набережной в Павшинской Пойме. Предварительно, у неё возникла словесная перепалка с гулявшей с коляской женщиной — бегунья начала махать руками и угрожать.
После этого мать с малышом развернулась и попыталась уйти. Однако спортсменка набросилась на неё сзади — удар пришёлся в область головы и шеи. Ребёнок пострадавшей в этот момент находился в коляске. От удара женщина рухнула на землю. После этого у неё онемели обе руки и закружилась голова. Одна из конечностей до сих пор не отошла.
