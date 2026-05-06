В Москве подросток получил срок за стрельбу в инспектора РЖД на станции МЦД-4
В Москве суд вынес приговор несовершеннолетнему за стрельбу на железнодорожной станции. Подробности сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Следствие и суд установили, что вечером 25 июля 2025 года на остановочном пункте Матвеевская МЦД-4 подросток 2010 года рождения из хулиганских побуждений открыл стрельбу из пневматического пистолета.
Он произвёл четыре выстрела в инспектора транспортной безопасности ОАО «РЖД» и причинил ему телесные повреждения, а затем дважды выстрелил в стекло двери, которая ведёт на платформу.
После происшествия подросток скрылся, но сотрудники правоохранительных органов задержали его в течение суток. Никулинский районный суд признал юношу виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
