В Москве подросток получил срок за стрельбу в инспектора РЖД на станции МЦД-4

В Москве суд отправил подростка в колонию на два года за стрельбу на МЦД-4
В Москве суд вынес приговор несовершеннолетнему за стрельбу на железнодорожной станции. Подробности сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.



Следствие и суд установили, что вечером 25 июля 2025 года на остановочном пункте Матвеевская МЦД-4 подросток 2010 года рождения из хулиганских побуждений открыл стрельбу из пневматического пистолета.

Он произвёл четыре выстрела в инспектора транспортной безопасности ОАО «РЖД» и причинил ему телесные повреждения, а затем дважды выстрелил в стекло двери, которая ведёт на платформу.

После происшествия подросток скрылся, но сотрудники правоохранительных органов задержали его в течение суток. Никулинский районный суд признал юношу виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

