В Брянской области одновременно загорелись 17 зданий
В посёлке Вышков Злынковского района Брянской области одновременно загорелись 17 строений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве уточнили, что в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре нескольких сооружений на улице Ворошилова. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь охватил 17 строений.
Пожар получил повышенный ранг. Сотрудники МЧС локализовали возгорание. Информации о пострадавших не поступало. Позже в региональном МЧС добавили, что огонь повредил только надворные постройки, жилых домов среди них нет. Количество сгоревших сооружений уточняется. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.
Ранее в Подмосковье пожар охватил церковь и колокольню в военном городке.
