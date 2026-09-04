Девушка утонула в бассейне в центре Москвы
В центре Москвы, в сауне в Басманном районе, произошла трагедия: 25-летняя девушка утонула в бассейне. По информации источника в оперативных службах, молодая женщина по имени Алёна решила искупаться после посещения парной. Она нырнула в воду, но больше на поверхность не всплыла.
По предварительным данным, тело погибшей провело на дне чаши несколько минут, прежде чем его заметили. Сотрудники заведения оперативно извлекли девушку из воды и начали реанимационные мероприятия, однако спасти её не удалось.
Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Омской области 12-летняя девочка утонула в бассейне на базе отдыха. Детали — в нашем материале.
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