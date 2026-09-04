Девушка утонула в бассейне в центре Москвы

04 сентября 2026, 12:52

Девушка утонула в бассейне в Басманном районе Москвы

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В центре Москвы, в сауне в Басманном районе, произошла трагедия: 25-летняя девушка утонула в бассейне. По информации источника в оперативных службах, молодая женщина по имени Алёна решила искупаться после посещения парной. Она нырнула в воду, но больше на поверхность не всплыла.