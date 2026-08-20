В Дагестане в Каспийском море утонула 13-летняя девочка
В Дагестане в Каспийском море утонула 13-летняя девочка. Об этом сообщила республиканская прокуратура.
Трагедия произошла 20 августа 2026 года в Кизлярском районе. Погибшая — девочка 2014 года рождения. Прокуратура Кизляра организовала проверку.
В рамках разбирательства специалисты установят обстоятельства случившегося и дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и правил безопасности на водных объектах. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели подростка.
До этого сообщалось о трагедии в Ленинградской области. Там мальчик сбежал из дома и утонул в озере.
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