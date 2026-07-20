Мужчина попытался вывезти из России порнографические материалы
В Московской области иностранный гражданин получил три с половиной года колонии общего режима за перевозку через границу материалов с порнографическими изображениями детей. О решении сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, пишет «Лента.ру».
Следствие установило, что мужчина приехал в Россию из-за рубежа. На его мобильном телефоне находились фото и видеозаписи с участием лиц младше 14 лет. По версии обвинения, иностранец ввёз файлы на территорию страны для дальнейшего распространения и получения дохода. Суд признал его виновным по статье 242.1 УК РФ.
Ранее стало известно, что на озере Кедр-2 под Красноярском утонули 17-летний подросток и 19-летний юноша.
До этого появилась информация, что в Москве задержали блогера, которая снимала видео в обнажённом виде в общественном месте. По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, речь идёт об Анастасии Брагиной.
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