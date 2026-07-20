Мужчина попытался вывезти из России порнографические материалы

20 июля 2026, 10:06

Суд в Подмосковье отправил иностранца в колонию за провоз запрещённых файлов

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Московской области иностранный гражданин получил три с половиной года колонии общего режима за перевозку через границу материалов с порнографическими изображениями детей. О решении сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, пишет «Лента.ру».