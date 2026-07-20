Репетитора заподозрили в краже 1040 евро из квартиры на Петровском бульваре

20 июля 2026, 09:26

Фото: iStock/welcomia

Репетитор около шести месяцев занимался с сыном состоятельной семьи в квартире на Петровском бульваре. По версии правоохранителей, мужчина заранее изучил обстановку и решил похитить деньги из домашнего сейфа. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».