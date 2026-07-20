Репетитора заподозрили в краже 1040 евро из квартиры на Петровском бульваре
Репетитор около шести месяцев занимался с сыном состоятельной семьи в квартире на Петровском бульваре. По версии правоохранителей, мужчина заранее изучил обстановку и решил похитить деньги из домашнего сейфа. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Вор заметил, что входную дверь порой оставляли открытой, а ключ от сейфа лежал на видном месте. Утром он пришел в жилье и начал искать деньги. Планы нарушил подросток, проснувшийся от шума возле ящика с наличными. В квартире работала камера наблюдения, поэтому действия мужчины попали на запись. В сейфе находились 1040 евро.
Действия могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище. То обстоятельство, что входная дверь не была заперта, само по себе не исключает незаконности проникновения: если человек вошёл без согласия жильцов и с намерением похитить имущество, этот признак может быть установлен.
Максимальное наказание по данной части статьи — до 6 лет лишения свободы. Также суд вправе назначить штраф до 80 тысяч рублей либо в размере дохода осуждённого за период до 6 месяцев, а в предусмотренных законом случаях — принудительные работы.
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