У самолета Superjet-100 в полете оторвался капот двигателя

Superjet-100 экстренно сел во Внуково из-за оторвавшегося капота
Фото: iStock/rebius

У самолета Superjet-100, вылетевшего из Внуково в Батуми, в полете оторвался капот двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».



На взлете часть обшивки отвалилась, обнажив внутренности лайнера, что вызвало переполох среди пассажиров.

Борт экстренно вернули в аэропорт Внуково, где объявили код «синий» — авиационное происшествие в воздухе. Никто не пострадал.



Виктория Иванченко

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