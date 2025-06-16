У самолета Superjet-100 в полете оторвался капот двигателя
Superjet-100 экстренно сел во Внуково из-за оторвавшегося капота
У самолета Superjet-100, вылетевшего из Внуково в Батуми, в полете оторвался капот двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На взлете часть обшивки отвалилась, обнажив внутренности лайнера, что вызвало переполох среди пассажиров.
Борт экстренно вернули в аэропорт Внуково, где объявили код «синий» — авиационное происшествие в воздухе. Никто не пострадал.
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