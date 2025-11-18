Девушка выпала из машины во время дрифта в Башкирии
Девушка на полном ходу выпала из «Жигулей» в городе Октябрьском на западе Башкирии. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
19-летняя студентка познакомилась с молодым человеком и его другом-водителем. Они отправились кататься по городу и по пути подобрали ещё нескольких друзей.
В какой-то момент девушка уснула на заднем сиденье автомобиля. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда владелец машины попросил друга припарковать автомобиль, тот решил выполнить дрифт на повороте, из-за чего спящая пассажирка выпала на проезжую часть.
Девушка не получила травм. На водителя составили протоколы, а машину отправили на штрафстоянку.
