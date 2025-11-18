Девушка выпала из машины во время дрифта в Башкирии

18 ноября 2025, 11:14

В Башкирии уснувшая девушка выпала из «Жигулей» во время дрифта

Фото: iStock/igoriss

Девушка на полном ходу выпала из «Жигулей» в городе Октябрьском на западе Башкирии. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.