Девушка выпала из машины во время дрифта в Башкирии

В Башкирии уснувшая девушка выпала из «Жигулей» во время дрифта
Девушка на полном ходу выпала из «Жигулей» в городе Октябрьском на западе Башкирии. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.



19-летняя студентка познакомилась с молодым человеком и его другом-водителем. Они отправились кататься по городу и по пути подобрали ещё нескольких друзей.

В какой-то момент девушка уснула на заднем сиденье автомобиля. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда владелец машины попросил друга припарковать автомобиль, тот решил выполнить дрифт на повороте, из-за чего спящая пассажирка выпала на проезжую часть.

Девушка не получила травм. На водителя составили протоколы, а машину отправили на штрафстоянку.

