Женщина попыталась сделать тысячу приседаний по требованию мошенников и не выжила

18 ноября 2025, 10:20

В Камбодже мошенники похитили женщину и наказали ее тысячей приседаний

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Жительница Таиланда стала жертвой пыток после похищения преступной группировкой, занимавшейся телефонным мошенничеством. Об этом пишет издание The Chosun Ilbo.