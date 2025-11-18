Женщина попыталась сделать тысячу приседаний по требованию мошенников и не выжила
Жительница Таиланда стала жертвой пыток после похищения преступной группировкой, занимавшейся телефонным мошенничеством. Об этом пишет издание The Chosun Ilbo.
26-летняя Суда прибыла в камбоджийский город Пойпет со своим мужем, после чего их похитили злоумышленники. Суда оказалась в числе женщин, вынужденных работать на преступную группировку. Их задача заключалась в том, чтобы убеждать незнакомцев переводить деньги на счета бандитов. У каждой жертвы была ежедневная норма — не менее 100 тысяч батов (примерно 250,5 тысячи рублей). Если норма не выполнялась, похитители жестоко наказывали их.
Когда Суда не смогла выполнить установленную норму, её заставили сделать тысячу приседаний. От изнурительной физической нагрузки она потеряла сознание. Похитители пытались привести женщину в чувство с помощью электрошокера, но их усилия оказались тщетными — Суда скончалась. Преступники решили избавиться от тела и перевезли его в буддийский храм в Пномпене для кремации.
Благотворительная организация Immanuel Foundation обнаружила тело Суды в храме и предотвратила кремацию. Останки передали посольству Таиланда для возвращения на родину.
