Стало известно о ещё одной россиянке, которую освободили из рабства в Мьянме

28 апреля 2026, 10:10

Посольство РФ освободило гражданку России из мошеннического колл-центра в Мьянме

В Мьянме освободили гражданку России из мошеннического колл-центра. Об этом сообщает посольство РФ в республике.





Предтавители дипмиссии уточнили, что россиянка стала жертвой «интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая». В посольстве рассказали, что женщина прилетела в Янгон для устройства на работу, однако неизвестные вывезли её в приграничный с Таиландом район Мьявади, где россиянке предложили работу в одном из мошеннических колл-центров.

«Участвовать в преступной деятельности гражданка отказалась и обратилась в МВД России, что позволило незамедлительно организовать мероприятия по её вызволению», — отметили в ведомстве.