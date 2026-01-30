Девушка, задержанная с пропавшим сыном красноярского бизнесмена, получила за «похищение» деньги
Девушка, задержанная с пропавшим сыном красноярского бизнесмена, получила за «похищение» 31 тысячу рублей. Она утверждает, что ее тоже обманули мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Следственный комитет сообщил, что 18-летней жительнице Сургута предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Статью о покушении на преступление не стали применять. По данным следствия, девушка вступила в преступный сговор с аферистами и выполняла их указания. Ей нужно было прилететь в Красноярск, забрать деньги и передать их курьеру.
22 января она пришла в гости к 14-летнему Николаю Капля, и вместе они взломали четыре сейфа, похитив более 2,5 миллиона рублей. Вечером того же дня россиянка встретилась с курьером возле одного из ресторанов и передала ему наличные, оставив себе около 31 тысячи рублей. Затем они вместе с подростком поехали в арендованную квартиру, где их уже ждали сотрудники полиции. В это время отцу школьника поступали угрозы и требования заплатить выкуп.
Девушка утверждает, что сама стала жертвой мошенников, которые убедили её, что она проходит обучение в школе спецслужб и что операция проходит под контролем силовиков. Её арестовали до 22 марта.
