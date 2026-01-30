Девушка, задержанная с пропавшим сыном красноярского бизнесмена, получила за «похищение» деньги

30 января 2026, 09:15

Девушка, задержанная с сыном красноярского бизнесмена, получила 31 тысячу рублей

Фото: iStock/blinow61

Девушка, задержанная с пропавшим сыном красноярского бизнесмена, получила за «похищение» 31 тысячу рублей. Она утверждает, что ее тоже обманули мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».