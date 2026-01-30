Суд ЕС вновь отказал в снятии санкций с жены миллиардера Мельниченко
Европейский суд отклонил иск Александры, жены российского миллиардера Андрея Мельниченко, о снятии санкций. Судьи отметили, что даже отсутствие прямой связи с властями России не освобождает её от ограничений. Об этом пишет Telegram-канал «BAZA».
Женщина утверждала, что запреты незаконны, так как она не ведет бизнес и лишь формально управляет трастом мужа. Защита сослалась на неопределенность термина «выгода». Однако суд согласился с аргументами обвинения. Они указали, что Андрей Мельниченко фактически контролирует активы через свою супругу, получая от этого выгоду. Также учли, что управление над компаниями «Еврохим» и СУЭК мужчина передал Александре за день до введения санкций. В результате в иске отказали и обязали покрыть судебные расходы.
Супруги зарегистрированы на роскошной вилле в швейцарском курорте Сент-Мориц. Страна присоединилась к санкциям против семьи в 2022 году. Активы заморожены, а въезд запрещен. Ранее сообщалось, что одна из яхт Мельниченко находилась на Сейшельских островах, вероятно, чтобы скрыть её от санкций после ареста другой яхты.
