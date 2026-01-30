Суд ЕС вновь отказал в снятии санкций с жены миллиардера Мельниченко

30 января 2026, 08:48

Фото: iStock/BCFC

Европейский суд отклонил иск Александры, жены российского миллиардера Андрея Мельниченко, о снятии санкций. Судьи отметили, что даже отсутствие прямой связи с властями России не освобождает её от ограничений. Об этом пишет Telegram-канал «BAZA».