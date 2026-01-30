В Москве спасли мужчину, застрявшего в общественном туалете

30 января 2026, 08:47

SHOT: в Москве спасли мужчину, который не мог выбраться из общественного туалета

Фото: iStock/IrKiev

Мужчина едва не остался ночевать в общественном туалете Москвы из-за консьержки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.