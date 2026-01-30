В Москве спасли мужчину, застрявшего в общественном туалете
Мужчина едва не остался ночевать в общественном туалете Москвы из-за консьержки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в Коньково. Мужчина решил справить нужду в уборной на Профсоюзной улице. Завершив свои дела, он попытался выйти, но обнаружил, что все двери заблокированы.
Мужчина испугался и вызвал спасателей. Прибывшие специалисты, стараясь успокоить россиянина, начали пилить решетку. Через некоторое время пострадавшего освободили. Медицинские осмотры не выявили физических травм, однако психологические последствия, вероятно, остались.
Позднее выяснилось, что консьержка, закончив работу, должна была проверить все помещения, но этого не сделала и отправилась домой.
