Девушка загадочно исчезла в поселке под Челябинском

07 февраля 2026, 14:28

В поселке Зауральском под Челябинском пропала 19-летняя девушка

Фото: iStock/Dzurag

В поселке Зауральском Челябинской области при загадочных обстоятельствах пропала 19-летняя Елизавета Овчинникова. Об этом сообщает портал 74.ru.





2 февраля Елизавета отправилась на короткую прогулку, но домой не вернулась. С тех пор её местонахождение остаётся неизвестным. О пропаже заявила её мать.



По словам родных, Елизавета была замкнутой и несамостоятельной. После окончания школы она отказалась от дальнейшего образования, не работала и в основном проводила время дома. Девушка редко покидала дом одна и предпочитала передвигаться только по знакомым маршрутам: в магазин, к бабушке или на короткие прогулки неподалёку от дома.





«Ментальный возраст 10-12 лет. Отказывалась от обучения и общения: "Мне с людьми неинтересно, я люблю гулять, природу и рисовать". Почти всегда с сестрой», — сообщила тетя пропавшей Ольга.