Девушка загадочно исчезла в поселке под Челябинском
В поселке Зауральском под Челябинском пропала 19-летняя девушка
В поселке Зауральском Челябинской области при загадочных обстоятельствах пропала 19-летняя Елизавета Овчинникова. Об этом сообщает портал 74.ru.
2 февраля Елизавета отправилась на короткую прогулку, но домой не вернулась. С тех пор её местонахождение остаётся неизвестным. О пропаже заявила её мать.
По словам родных, Елизавета была замкнутой и несамостоятельной. После окончания школы она отказалась от дальнейшего образования, не работала и в основном проводила время дома. Девушка редко покидала дом одна и предпочитала передвигаться только по знакомым маршрутам: в магазин, к бабушке или на короткие прогулки неподалёку от дома.
«Ментальный возраст 10-12 лет. Отказывалась от обучения и общения: "Мне с людьми неинтересно, я люблю гулять, природу и рисовать". Почти всегда с сестрой», — сообщила тетя пропавшей Ольга.
Видеокамеры зафиксировали, как Елизавета дошла до угла дома, а затем её следы оборвались. Телефон она оставила дома, и никаких признаков подготовки к уходу или подозрительных переписок обнаружено не было. По словам родственников, перед исчезновением в семье не возникало конфликтов.