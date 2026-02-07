Достижения.рф

В Подмосковье подростку оторвало пальцы в результате взрыва

Baza: Подростку оторвало пальцы в результате взрыва в Люберцах
Фото: iStock/Motortion

В Подмосковье подростку оторвало пальцы в результате взрыва — мальчик поднял с земли небольшую коробку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Взрыв произошел в поселке Мирный в Люберцах, на улице Владлена Татарского. 16-летний подросток обнаружил небольшую коробку и решил выбросить ее в мусор. Когда школьник взял ее в руки, то она взорвалась, в результате чего несовершеннолетний получил травмы.

Его срочно доставили в больницу. У пострадавшего оторвало три пальца, включая половину указательного. Следователи выясняют, что находилось внутри коробки.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0