В Самаре при пожаре в квартире погибли два человека
В Самаре при пожаре в квартире погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
В 06:40 (05:40 мск) в многоквартирном доме на Некрасовской улице вспыхнул огонь. Согласно информации ведомства, пламя охватило площадь в 0,5 квадратного метра.
В 06:28 мск пожар полностью потушили. В результате происшествия погибли два человека — мужчина и женщина.
К ликвидации пожара были привлечены 48 человек и 16 единиц техники. В настоящее время специалисты МЧС занимаются выяснением причин возгорания.
