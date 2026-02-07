Женщина умерла после операции и лечения «Нурофеном» в частной клинике
Жительница Дагестана умерла после лечения в частной клинике. С осложнениями врачи пытались бороться с помощью детского «Нурофена». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
41-летняя Лейла А. пришла в медцентр «Доктор Плюс» в Дербенте для планового ультразвукового исследования. В рамках обследования ей также провели гистероскопию, которая выявила эндометриоз — заболевание женской репродуктивной системы.
Медики провели операцию, после чего у пациентки поднялась высокая температура до 40 градусов и начался сильный озноб. Медицинский персонал, получив консультацию врача по телефону, дал ей детское лекарство «Нурофен» и оставил её на ночь в палате. На следующий день состояние Лейлы резко ухудшилось: у неё появились признаки желтухи, началась рвота, и она не могла самостоятельно ходить в туалет.
Тем не менее, женщину не переводили в стационар в течение более чем суток. Только вечером, после настойчивых обращений родственников, Лейлу доставили в городскую больницу. Однако и там врачи не смогли помочь, и в реанимационном отделении пациентка скончалась. У жительницы Дагестана осталась дочь-школьница. Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
