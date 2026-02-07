Женщина умерла после операции и лечения «Нурофеном» в частной клинике

07 февраля 2026, 13:58

Baza: жительница Дагестана умерла после лечения в частной клинике

Фото: iStock/hxdbzxy

Жительница Дагестана умерла после лечения в частной клинике. С осложнениями врачи пытались бороться с помощью детского «Нурофена». Об этом пишет Telegram-канал Baza.