Девушка жестоко расправилась с женихом спустя несколько часов после помолвки
В Германии девушка зарезала жениха через несколько часов после помолвки. Об этом сообщает Bild.
Событие произошло в Баварии в ночь на 1 июня. Ранее на свадьбе у друзей 24-летний Джулиан Л. предложил руку и сердце своей 26-летней подруге Кристине К. Перед инцидентом пара обменивалась эротическими сообщениями.
После вечеринки Джулиан попытался изнасиловать Кристину. В этот момент мужчину вырвало. Девушка, отбиваясь от пьяного партнёра, схватила нож с лезвием 8 сантиметров и нанесла парню удар в сердце.
Родные погибшего назвали его примерным отцом, а начальник женщины сообщил, что видел у неё синяки и она часто ночевала в грузовике. Девушка уже полгода под стражей. Обвинение требует для неё 10 лет тюрьмы, а защита настаивает на оправдании по причине самообороны.
