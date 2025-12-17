Достижения.рф

Девушка жестоко расправилась с женихом спустя несколько часов после помолвки

Фото: Istock/Michael Nesterov

В Германии девушка зарезала жениха через несколько часов после помолвки. Об этом сообщает Bild.



Событие произошло в Баварии в ночь на 1 июня. Ранее на свадьбе у друзей 24-летний Джулиан Л. предложил руку и сердце своей 26-летней подруге Кристине К. Перед инцидентом пара обменивалась эротическими сообщениями.

После вечеринки Джулиан попытался изнасиловать Кристину. В этот момент мужчину вырвало. Девушка, отбиваясь от пьяного партнёра, схватила нож с лезвием 8 сантиметров и нанесла парню удар в сердце.

Родные погибшего назвали его примерным отцом, а начальник женщины сообщил, что видел у неё синяки и она часто ночевала в грузовике. Девушка уже полгода под стражей. Обвинение требует для неё 10 лет тюрьмы, а защита настаивает на оправдании по причине самообороны.

Ольга Щелокова

