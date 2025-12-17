Пенсионер три года жил в подвале дома после того, как его жильё конфисковали

17 декабря 2025, 16:31

На Тайване бывший управдом три года незаконно жил в подвале собственного дома

Фото: Istock/Андрей Клеменков

В Гаосюне (остров Тайвань) полиция задержала 71-летнего мужчину. Он три года прожил в подвале многоквартирного дома после того, как потерял собственную квартиру из-за долгов. Об этом сообщает The Asia Business Daily.





Пенсионер ранее работал управляющим этого дома. Он хорошо знал планировку здания и обустроил в подвале жилую комнату. Мужчина установил там кровать, стол, стул и подключил бытовую технику к электросети.



Жильцы дома редко посещали подвальные помещения. Нелегальное жильё обнаружил агент по недвижимости, который осматривал объект перед продажей. Он и сообщил в полицию. Сейчас правоохранительные органы расследуют дело о незаконном проникновении.



