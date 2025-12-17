Россиянин расчленил жену после ссоры и разбросал её останки по городу

17 декабря 2025, 13:40

В Волгограде возбуждено дело об убийстве после ложного заявления об исчезновении

Фото: Istock/Yingko

Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве собственной жены. Ранее этот мужчина сам обратился в полицию и заявил о её исчезновении. Об этом сообщает СК по Волгоградской области.