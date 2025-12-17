Россиянин расчленил жену после ссоры и разбросал её останки по городу
Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве собственной жены. Ранее этот мужчина сам обратился в полицию и заявил о её исчезновении. Об этом сообщает СК по Волгоградской области.
По информации следствия, вечером 14 декабря между супругами произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина выстрелил женщине в голову из травматического пистолета. От полученного ранения она скончалась на месте.
После этого подозреваемый расчленил тело, а останки выбросил в реку Волгу и на пустырь около одного из гаражных кооперативов. Чтобы избежать подозрений, он и сообщил в правоохранительные органы об исчезновении супруги.
Гражданин утверждал, что жена ушла и не вернулась, но следователи собрали доказательства его вины. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый уже дал признательные показания. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об его аресте.
