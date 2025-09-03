Девушке пришлось заплатить 870 тысяч рублей из-за сбежавшего со свидания ухажера

03 сентября 2025, 12:55

В Гонконге мужчина сбежал со свидания, оставив девушке счет на 870 тысяч рублей

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В Гонконге задержали мужчину, который пригласил девушку на свидание в дорогой ресторан и сбежал, не заплатив. Об этом информирует South China Morning Post.