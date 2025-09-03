Достижения.рф

Девушке пришлось заплатить 870 тысяч рублей из-за сбежавшего со свидания ухажера

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В Гонконге задержали мужчину, который пригласил девушку на свидание в дорогой ресторан и сбежал, не заплатив. Об этом информирует South China Morning Post.



Год назад пара познакомилась в интернете. В конце августа они договорились о встрече. Мужчина пригласил девушку в ресторан в центре города. Он заказал ужин на двоих стоимостью 4,8 тысячи гонконгских долларов (50 тысяч рублей) и бутылку шампанского Krug Clos d’Ambonnay, которая обошлась в 71,8 тысячи гонконгских долларов (740 тысяч рублей).

После ужина мужчина отправился в туалет и пропал. Все попытки связаться с ним не увенчались успехом. Чтобы оплатить счёт на 84,5 тысячи гонконгских долларов (870 тысяч рублей), девушке пришлось обратиться за помощью к друзьям. На следующий день она сообщила о случившемся в полицию.

Вечером того же дня полиция задержала 23-летнего мужчину по фамилии Вонг. При нём обнаружили одежду, в которой он был на встрече. Его подозревают в мошенничестве, связанном с присвоением имущества.

Екатерина Коршунова

