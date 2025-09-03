Российскую пенсионерку обманули от имени известного тенора
В Санкт-Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенников, действовавших от имени всемирно известного оперного тенора Йонаса Кауфмана. Об этом сообщает «Фонтанка».
69-летняя местная жительница обратилась в полицию после перевода мошенникам 188 350 рублей. Она рассказала, что 27 августа ей позвонил неизвестный, который представился оперным певцом. Он сообщил, что отправил ей кейс с 400 тыс. евро, однако для получения подарка нужно оплатить таможенную пошлину.
Пожилая женщина перевела деньги через банкомат, следуя указаниям мошенников. Когда она поняла, что стала жертвой обмана, то обратилась в правоохранительные органы.
