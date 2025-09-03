В Кузбассе подросток поставила воспитанницу детдома на колени и жестоко избила
В селе Красные Орлы Кемеровской области девочка подросток поставила на колени воспитанницу детского дома и жестоко избила. Об этом сообщает telegram-канал «Сибирский Экспресс».
Следователи уже проверяют информацию о случившемся. В местных соцсетях начал распространяться ролик с избиением ребенка, на что и обратили внимание правоохранители.
На видео девочка-подросток ставит на колени воспитанницу детского дома и избивает. Последняя получает удары рукой по лицу и просит извинения у обидчицы. Она же спрашивает: «Жить надоело или что?».
Участников инцидента уже установили. Проводится доследственная проверка по статье «хулиганство».
