Девушке разорвало промежность в российском аквапарке

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В аквапарке «Аквамарин» в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа девушке разорвало промежность во время спуска с горки. Об этом сообщает Ural Mash.
Согласно сообщению, 21-летняя девушка нарушила технику безопасности и раздвинула ноги во время спуска с горки. Пострадавшей девушке вызвали скорую помощь, которая отвезла ее в больницу.
Там у нее диагностировали разрыв интимной зоны. Хирурги зашили пациентке промежность, и сейчас она восстанавливается, однако ходить пока не может.
При этом пострадавшая после выписки планирует подать в суд на аквапарк.
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Там у нее диагностировали разрыв интимной зоны. Хирурги зашили пациентке промежность, и сейчас она восстанавливается, однако ходить пока не может.
При этом пострадавшая после выписки планирует подать в суд на аквапарк.
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Элина Позднякова