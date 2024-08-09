Девятилетний школьник заявил, что на мечеть в Дагестане напали террористы

Фото: istockphoto/blinow61
Девятилетний школьник в городе Каспийске в Дагестане заявил о террористах в мечети и попал на учет. Об этом информирует Telegram-канал Mash Gor.
Сообщается, что ребенок гулял на центральной площади Каспийска недалеко от храма, где якобы находился его брат. Мальчику захотелось напугать его. Он позвонил в полицию и объявил, что на мечеть напали. Оперативники внутри преступников не обнаружили. Теперь ребёнок стоит на учёте, а его родители будут платить штраф.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Москве жена подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно. Инцидент произошел около 11 вечера в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Почти 400 мигрантов обнаружили в хостеле на юго-западе Москвы
На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер
В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Москве жена подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно. Инцидент произошел около 11 вечера в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Почти 400 мигрантов обнаружили в хостеле на юго-западе Москвы
На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер
В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери
Дарья Осипова