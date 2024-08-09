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Другого выхода спастись не было: В Москве жена подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно

В Москве женщина попыталась сжечь мужа после ссоры, после чего прыгнула из окна
09 августа 2024, 10:16
Фото: istockphoto/photovs

Фото: istockphoto/photovs

В Москве женщина подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно, чтобы спастись от пожара. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел около 11 вечера в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. В порыве обиды она начала жечь его футболку, а потом бросила её на коврик у кровати, где спал муж.

Женщина решила бежать от пожара, но не через дверь, а окно. Она спрыгнула с третьего этажа.



Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. Позже выяснилось, что футболка не разгорелась, а в спальне было только небольшое задымление. Мужчина не пострадал, женщину госпитализировали с переломом позвоночника и травмой грудной клетки. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Эльвире грозит срок за покушение на убийство.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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Появилось видео из Липецкой области во время ночной массированной атаки БПЛА
09 августа 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Evan Austen

В сети появилось видео, снятое в Липецкой области во время массированной атаки БПЛА этой ночью, 9 августа. Их публикует телеграм-канал Mash.
На кадрах видно большое красное марево вдали и продолжающиеся яркие вспышки на фоне пожара и взрывов.
«Военный аэродром. В склад со снарядами попали», — слышны голоса на видео.
Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщал, что Липецк и Липецкий муниципальный округ этой ночью подверглись массированной атаке беспилотников, в регионе вводили красный уровень угрозы атаки БПЛА. Позже глава региона писал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также после падения беспилотника оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры. В то же время на сайте областного ГУ МЧС ночью сообщалось, что на военном аэродроме произошло возгорание по третьему рангу пожара.

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#бпла
#возгорание
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Почти 400 мигрантов обнаружили в хостеле на юго-западе Москвы
В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски, проверяют около 400 иностранцев
09 августа 2024, 09:55

Фото: iStock/blinow61

Силовики провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, около 400 иностранцев проверяются на соблюдение миграционного законодательства. Об этом пишет Telegram-канал «‎Столичный СК».
Следственным управлением была получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО «Три звезды», который расположен по улице Новаторов в городе Москве.

Сегодня сотрудники СК РФ проводят обыск в этом хостеле вместе с оперативными службами и бойцами Росгвардии. На данный момент установлено присутствие 441 человека, из которых 391 являются иностранными гражданами.

Все они будут проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения других правонарушений на территории столицы.

Помимо этого, была изъята финансовая документация хостела, а руководство и администрация доставлены в отделение СК РФ для проведения необходимых следственных мероприятий.

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На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер
В Уфе рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике, мужчину спасти не удалось
09 августа 2024, 09:17

Фото: iStock/Fedorovekb

На птицефабрике в Уфе рабочего зажевало в конвейер. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Трагедия произошла из-за действий сотрудницы предприятия. Женщина по имени Гульнур включила автоматический режим работы ленты для сбора яиц, чтобы пойти на обед, однако никому об этом не сказала.

В это время двое сотрудников занимались ремонтом оборудования. Во время обеденного перерыва Гульнур один из рабочих попал в механизм и умер на месте. Женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру. Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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Стало известно о новых пострадавших от массированной атаки БПЛА в Липецкой области
Число пострадавших от массированной атаки БПЛА на Липецкую область выросло до 9
09 августа 2024, 09:06

Фото: iStock/Fedorovekb

Число пострадавших от массированной атаки БПЛА на Липецкую область выросло до 9 человек. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Всем раненым сейчас оказывают необходимую помощь, говорится в сообщении.
«Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал глава региона.
Ранее Артамонов сообщал, что Липецк и Липецкий муниципальный округ подверглись массированной атаке беспилотников. Позже он отмечал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также после падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Областное ГУ МЧС ночью сообщало на своем сайте, что на военном аэродроме произошло возгорание по третьему рангу пожара.

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#бпла
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#всу
#липецкая область
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Гранаты и автоматы: В российской квартире нашли тайник с оружием и украинской формой
В Петербурге в ходе обысков силовики нашли тайник с оружием и украинской формой
09 августа 2024, 08:36

Фото: iStock/~UserGI15632523

В Санкт-Петербурге в ходе обысков оперативники нашли тайник с оружием и украинской формой. Об этом информирует Telegram-канал «78.ru».
По данным источника, силовики проверяли квартиру в рамках разработки по делу о незаконном обороте оружия. На месте было обнаружено не менее 20 единиц боевого вооружения, среди них 6 гранат в разобранном виде и 14 автоматов.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и секретную документацию Минобороны Украины на территории Мариуполя. Тайник был заготовлен украинскими войсками при окружении города. В дальнейшем его планировали эвакуировать.

Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#минобороны
#вооружения
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Обвиняемый в подрыве ж/д путей под Рязанью Сидики отрицает, что хотел на СВО
09 августа 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Synthetic-Exposition

Обвиняемый в подрыве ж/д путей под Рязанью по требованию украинских спецслужб Руслан Сидики отрицает, что хотел уйти на СВО для искупления своей вины. Об этом со ссылкой на его адвоката Игоря Поповского пишет РИА Новости.
«Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — заявил адвокат.
Ранее сообщалось, что Сидики хочет искупить вину и отправиться на СВО.
«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью и выразил желание отправиться в зону специальной военной операции для прохождения службы в российской армии», — сообщали СМИ.
ФСБ поймала 35-летнего Руслана Сидики в 2023 году. Его подозревают сразу в двух серьезных преступлениях — подрыве ж/д путей под Рязанью и атаке дронов на военный аэродром в Рязани. Сообщалось, что украинцы обещали ему за это 15 тысяч долларов, однако вознаграждения террорист так и не получил.

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#аэродром
#дороги
#фсб
#адвокат
#сми
#операции
#сво
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В Липецке горит аэродром: что известно к этому часу
На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
09 августа 2024, 06:26

Фото: istock/abadonian

На военном аэродроме в Липецкой области зафиксировано возгорание, сообщило Главное управление МЧС по региону.
«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — отметили в региональном МЧС.

По информации, в ночь на 9 августа Липецкая область подверглась атаке украинских беспилотников. Один из дронов, упавший на территорию региона, вызвал детонацию взрывоопасных объектов, что привело к возгоранию на аэродроме.

Ранее сообщалось, что беспилотник также повредил объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения в электроснабжении. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что детонация произошла вдали от гражданских объектов, и в настоящее время проводится работа по устранению последствий инцидента.

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#губернатор
#мчс
#беспилотник
#возгорание
#всу
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Облил горючим и поджег: известны детали ужасного нападения в Подмосковье
Мужчина поджег свою сожительницу в Подмосковье, возбуждено дело
09 августа 2024, 06:20

Фото: istock/Animaflora

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Это произошло после того, как в Подмосковье мужчина поджег свою сожительницу. В настоящее время обвиняемый взят под стражу.
Инцидент произошел 7 августа в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК. По информации следствия, 36-летний оренбуржец сначала избил свою сожительницу, а затем облил ее горючим и поджег в квартире. Пострадавшая была госпитализирована с множественными ожогами в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью)», - говорится в сообщении.
Мужчина будет доставлен к следователю для проведения дальнейших следственных действий.

По данным подмосковного главка МВД, сообщение о конфликте поступило в отдел полиции по городу Лосино-Петровский. Также уточняется, что подозреваемый будет привлечен к ответственности за свои действия.

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#суд
#уголовное мужчина
#покушение
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Женщину-полицейскую осудили за секс со школьницей
Сотрудница полиции Великобритании попала под суд за секс с несовершеннолетней
09 августа 2024, 05:40

Фото: istock/metamorworks

В Великобритании сотрудница полиции рассказал, что имела связь с 15-летней школьницей. По словам подсудимой, она зала о возрасте девочки.
21-летняя сотрудница британской полиции была осуждена за связь с несовершеннолетней школьницей. Об этом сообщает газета The Sun.

Экс-полицейскую зовут Дарси Вудс-Броуди, она была арестована уже спустя шесть месяцев после того как поступила на службу. В ее личном смартфоне было найдено большое количество улик: личная переписка с ребенком, изображения и видео, которые Вудс-Броуди посылала своей жертве.

В ходе следствия бывшая сотрудница правоохранительных органов призналась, что знала о возрасте жертвы. когда вступала с ней в половую связь. Согласно заключению суда, известно, что секс между школьницей и женщиной происходили не только в доме Вудс-Броуди, но и в машине.

После громкого скандала экс-полицейская подала в отставку. Суд назначил ей два года заключения условно. Кроме того Вудс-Броуди на десять лет попала в реестр половых преступников.

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#суд
#секс
#школьница
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