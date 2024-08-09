Другого выхода спастись не было: В Москве жена подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно

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В Москве женщина подожгла футболку мужа и выпрыгнула в окно, чтобы спастись от пожара. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел около 11 вечера в квартире пятиэтажки в Гольяново. 36-летняя женщина по имени Эльвира очень сильно поругалась со своим мужем. В порыве обиды она начала жечь его футболку, а потом бросила её на коврик у кровати, где спал муж.
Женщина решила бежать от пожара, но не через дверь, а окно. Она спрыгнула с третьего этажа.
Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. Позже выяснилось, что футболка не разгорелась, а в спальне было только небольшое задымление. Мужчина не пострадал, женщину госпитализировали с переломом позвоночника и травмой грудной клетки. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Эльвире грозит срок за покушение на убийство.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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Женщина решила бежать от пожара, но не через дверь, а окно. Она спрыгнула с третьего этажа.
Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. Позже выяснилось, что футболка не разгорелась, а в спальне было только небольшое задымление. Мужчина не пострадал, женщину госпитализировали с переломом позвоночника и травмой грудной клетки. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Эльвире грозит срок за покушение на убийство.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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Дарья Осипова