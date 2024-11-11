Девушке выстрелили в шею на квесте «Последняя экскурсия» в Москве

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Работник квеста «Последняя экскурсия» в Москве выстрелил из охолощённого пистолета в шею посетительнице. Девушку отвезли в больницу. Об этом пишет Baza.
По данным издания, 19-летняя Полина приехала в Измайлово на квест «Последняя экскурсия» из Химок. В одной из сцен актёр в упор выстрелил из охолощённого пистолета в шею Полины.
Мероприятие сразу остановили, а пострадавшую девушку отвезли в больницу. Врачи диагностировали у нее ожог и травму шеи. Опасности для жизни посетительницы нет. Ее отправили лечиться домой.
Владелица квеста рассказала полицейским, что сотрудникам нельзя было оружие, однако актёр Влад Ивахненко работал в этом шоу всего месяц. Откуда взялось оружие, женщина не знает.
В настоящее время полиция проводит проверку, выясняется, безопасен ли квест для посетителей.
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Мероприятие сразу остановили, а пострадавшую девушку отвезли в больницу. Врачи диагностировали у нее ожог и травму шеи. Опасности для жизни посетительницы нет. Ее отправили лечиться домой.
Владелица квеста рассказала полицейским, что сотрудникам нельзя было оружие, однако актёр Влад Ивахненко работал в этом шоу всего месяц. Откуда взялось оружие, женщина не знает.
В настоящее время полиция проводит проверку, выясняется, безопасен ли квест для посетителей.
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Элина Позднякова