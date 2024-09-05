Трое студентов выпали из окна во время прохождения квеста

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Трое российских студентов выпали из окна во время прохождения квеста «Фобия», пишет Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Стерлитамак в Башкирии. Молодые люди отправились на квест. По сюжету один из актёров прижал парней к окну электрошокером, однако рама не выдержала и студенты выпали.
Их оперативно госпитализировали. Медики диагностировали у них сотрясение мозга, у двоих также обнаружились переломы и ушибы.
По данным канала, комнату, в которой произошёл инцидент, закрыли. Остальные же помещения квеста продолжают работать в штатном режиме.
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Их оперативно госпитализировали. Медики диагностировали у них сотрясение мозга, у двоих также обнаружились переломы и ушибы.
По данным канала, комнату, в которой произошёл инцидент, закрыли. Остальные же помещения квеста продолжают работать в штатном режиме.
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Анастасия Чинкова