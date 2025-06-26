Пикапер Алекс Лесли послал учениц в центр Москвы прилюдно домогаться до мужчин

26 июня 2025, 01:08

Фото: iStock/Deagreez

Скандально известный пикапер Алекс Лесли послал своих учениц в центр Москвы, чтобы те там домогались до мужчин. Об этом сообщает telegram-канал Mash.





Таким образом Лесли попытался отзеркалить скандальную ситуацию, чтобы общественность отстала от него.





«Алекс Лесли послал своих учениц в центр Москвы — прилюдно домогаться до мужчин, лапать их и снимать на видео. Чтобы общественность отстала от него, увидев зеркалочку», — говорится в сообщении.