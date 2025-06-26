Пикапер Алекс Лесли послал учениц в центр Москвы прилюдно домогаться до мужчин
Скандально известный пикапер Алекс Лесли послал своих учениц в центр Москвы, чтобы те там домогались до мужчин. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Таким образом Лесли попытался отзеркалить скандальную ситуацию, чтобы общественность отстала от него.
«Алекс Лесли послал своих учениц в центр Москвы — прилюдно домогаться до мужчин, лапать их и снимать на видео. Чтобы общественность отстала от него, увидев зеркалочку», — говорится в сообщении.
Как отметил Лесли, теперь девушкам должны начать мстить за домогательства. Но как оказалось, одна из «учениц» Алена оказалась тоже пикапершей и членом клуба «Охотниц», который тоже связан с Лесли. Видимо, данный материал срежессирован самим мужчиной и сделан им перед разбирательствами со Следственным комитетом. Ведомство уже завело уголовное дело в отношении Алекса.
Алекс Лесли стал известен после того, как призывал мужчин прямо на улице приставать к женщинам и таким образом добиваться от них интимной связи. Фанаты пикапера начали массово использовать метод. Из-за этого множество девушек заявили о домогательствах.