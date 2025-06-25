«Их родители уже делали эти задания»: Пикапер призвал продолжать домогаться женщин на улицах

Блогер Алекс Лесли призвал продолжать домогаться женщин
Фото: iStock/ golubovy

Блогер Алекс Лесли, призывавший домогаться женщин на улицах, попросил последователей не останавливаться, ведь его задания «работают», сообщил Телеграм-канал Baza.



Запустивший волну домогательств на улицах не видит никаких проблем в действиях своих учеников. Мужчина уверен, что таким образом россияне повышают демографию.

В беседе с журналистами блогер объявил, что на приставания жалуются лишь те девушки, у которых проблемы с мужчинами.

«Вся Россия уже сделала эти упражнения. Охват этих заданий очень широкий. Видимо, девочки с этим не сталкивались, для них это все в новинку. Их еще не было, но их родители уже делали эти задания», — отметил он.

Со слов Алекса, «задания» блогера и его последователей повышают либидо мужчин. Блогер поддерживает такие действия, ведь его ученики лишь «делают какой-то шаг» ради знакомства с женщинами.

«Да, немножко нагло. Я вообще не вижу в этом ничего такого, потому что раздувают», — добавил Лесли.
Ольга Енгалычева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0