«Их родители уже делали эти задания»: Пикапер призвал продолжать домогаться женщин на улицах

25 июня 2025, 13:19

Блогер Алекс Лесли призвал продолжать домогаться женщин

Фото: iStock/ golubovy

Блогер Алекс Лесли, призывавший домогаться женщин на улицах, попросил последователей не останавливаться, ведь его задания «работают», сообщил Телеграм-канал Baza.





Запустивший волну домогательств на улицах не видит никаких проблем в действиях своих учеников. Мужчина уверен, что таким образом россияне повышают демографию.



В беседе с журналистами блогер объявил, что на приставания жалуются лишь те девушки, у которых проблемы с мужчинами.





«Вся Россия уже сделала эти упражнения. Охват этих заданий очень широкий. Видимо, девочки с этим не сталкивались, для них это все в новинку. Их еще не было, но их родители уже делали эти задания», — отметил он.

«Да, немножко нагло. Я вообще не вижу в этом ничего такого, потому что раздувают», — добавил Лесли.