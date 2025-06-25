«Их родители уже делали эти задания»: Пикапер призвал продолжать домогаться женщин на улицах
Блогер Алекс Лесли призвал продолжать домогаться женщин
Блогер Алекс Лесли, призывавший домогаться женщин на улицах, попросил последователей не останавливаться, ведь его задания «работают», сообщил Телеграм-канал Baza.
Запустивший волну домогательств на улицах не видит никаких проблем в действиях своих учеников. Мужчина уверен, что таким образом россияне повышают демографию.
В беседе с журналистами блогер объявил, что на приставания жалуются лишь те девушки, у которых проблемы с мужчинами.
«Вся Россия уже сделала эти упражнения. Охват этих заданий очень широкий. Видимо, девочки с этим не сталкивались, для них это все в новинку. Их еще не было, но их родители уже делали эти задания», — отметил он.
Со слов Алекса, «задания» блогера и его последователей повышают либидо мужчин. Блогер поддерживает такие действия, ведь его ученики лишь «делают какой-то шаг» ради знакомства с женщинами.
«Да, немножко нагло. Я вообще не вижу в этом ничего такого, потому что раздувают», — добавил Лесли.