Против блогера, обучавшего мужчин домогаться незнакомок на улице, возбудили уголовное дело

25 июня 2025, 20:41

СК РФ возбудил уголовное дело против блогера Лесли за склонение к изнасилованию

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Уголовное дело возбудили в отношении Алекса Лесли, который призывал мужчин «дерзко знакомиться» с девушками, трогая их за интимные места. В результате, о сексуальных домогательствах сообщили десятки пострадавших, пишет Telegram-канал Mash.