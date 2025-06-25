Против блогера, обучавшего мужчин домогаться незнакомок на улице, возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили в отношении Алекса Лесли, который призывал мужчин «дерзко знакомиться» с девушками, трогая их за интимные места. В результате, о сексуальных домогательствах сообщили десятки пострадавших, пишет Telegram-канал Mash.
43-летнему Александру Кириллову (настоящее имя пикап-коуча) теперь грозит до шести лет лишения свободы по статье о подстрекательстве к изнасилованию.
В последние несколько дней его методы пикапа активно распространяются по Сети. Одновременно с этим выросло число девушек, которые записывают публичные видео, призывая остановить парней, позволяющих себе приставать к незнакомкам на улицах и совершать по отношению к ним действия сексуального характера.
В ответ на это Лесли заявил, что предложение вступить в интимную связь на улице не является сексуальным домогательством, а также добавил, что все девушки готовы на это согласиться.
Кириллов стал известен ещё в далёком 2008 году, когда начал выпускать книги по соблазнению. Позднее он основал пикап-курсы для мужчин.
В 2019 году о Лесли заговорила вся страна после скандала с его девушкой Настей Рыбкой. Она заявила, что возлюбленный постоянно унижал её, заставлял соблазнять мужчин, терпеть измены, заниматься оргиями. Также из-за него девушка оказалась в тюрьме Таиланда.
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